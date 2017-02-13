وكان الاتحاد قرر فتح تحقيق في واقعة تعاطي 7 لاعبين من المنتخب الوطني للناشئين، للمنشطات خلال مشاركتهم في منافسات البطولة الأفريقية الأخيرة، التي أقيمت بالقاهرة.وشكل الاتحاد لجنة للتحقيق برئاسة المستشار هشام التوني رئيس محكمة استئناف شبرا الخيمة، للتحقيق في ملابسات الواقعة.وامتنع اللاعبون عن المثول أمام لجنة التحقيق بناءً على قرار اللواء مجدي اللوزي رئيس جهاز الرياضة العسكري.