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لاعبو «المنشطات» يغيبون عن تحقيق اتحاد «الأثقال»
13
فبراير
2017
15:46 PM
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أصدر اللواء مجدي اللوزي رئيس جهاز الرياضة العسكري، قرارا بمنع لاعبيه من حضور التحقيق الذي يجريه مسئولو اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب
وكان الاتحاد قرر فتح تحقيق في واقعة تعاطي 7 لاعبين من المنتخب الوطني للناشئين، للمنشطات خلال مشاركتهم في منافسات البطولة الأفريقية الأخيرة، التي أقيمت بالقاهرة.وشكل الاتحاد لجنة للتحقيق برئاسة المستشار هشام التوني رئيس محكمة استئناف شبرا الخيمة، للتحقيق في ملابسات الواقعة.وامتنع اللاعبون عن المثول أمام لجنة التحقيق بناءً على قرار اللواء مجدي اللوزي رئيس جهاز الرياضة العسكري.
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