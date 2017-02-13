شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تغيب محمد مسعد لاعب وسط الفريق، كما تغيب محمد مجدي بسبب الإصابة التي يعاني منها هو الآخر

وشهد التدريب مشاركة حسني فتحي بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها، وشارك محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض بعد انتهاء أزمته، كما شارك الزامبي إيمانويل مايوكا في التدريبات بصورة طبيعية.وتغيب على جبر وطارق حامد لاعبا الفريق عن التدريبات؛ لحصولهما على راحة من الجهاز الفني، في حين حصل محمود حمدي على راحة من التدريب بعدما اشتكى من ألم في القدم.