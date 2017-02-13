يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة فريق النصر للتعدين، في اللقاء المقرر إقامته في الساعة الثامنة إلا الربع مساء غدٍ الثلاثاء، في الجولة ١٨بالدوري الممتاز

ويعلن طارق العشري، المدير الفني للفريق البترولي، قائمته التي سيخوض بها مواجهة الغد عقب خوضه تدريبه الختامي مساء اليوم، بملعب بتروسبورت قبل الدخول في معسكر مغلق يمتد حتى الغد موعد إقامة المباراة.يذكر أن إنبي صعد مؤخرًا لدور الثمانية ببطولة كأس مصر بعد تخطيه عقبة الاتحاد السكندري بدور الــ١٦ بالكأس، ويحتل المركز الثاني عشر برصيد ١٨ نقطة.