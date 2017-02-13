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اليوم.. دجلة يواجه بتروجت في لقاء الثلاث نقاط بالدوري
13
فبراير
2017
09:45 AM
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة في الخامسة مساء اليوم الاثنين، نظيره بتروجت باستاد القاهرة ضمن لقاءات الجولة ١٨ بالدوري الممتاز
ويدخل فريق وادي دجلة بقيادة أحمد حسام |ميدو|، المدير الفني، اللقاء وفي جعبته ٢١ نقطة يحتل بها المركز العاشر والفوز هدفه الوحيد في ظل رغبته في تحسين ترتيبه بجدول الدوري، خاصة أن الفوز سيصعد به مركزًا آخر خاصة بعد تخطيه دور الـــ١٦ببطولة كأس مصر مؤخرًا وصعوده لدور الثمانية.أما بتروجت تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، المدير الفني، فيطمع في تحقيق الفوز في أول قيادة رسمية له بالدوري الممتاز، خاصة بعد خروجه من بطولة كأس مصر في أول قيادة له للفريق على يد المقاصة، لذلك فالفوز وسيلته لتعويض هذا الإخفاق ومواصلة تقدم الفريق الذي يحتل المركز السابع برصيد ٢٥ نقطة.
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