ويدخل فريق وادي دجلة بقيادة أحمد حسام |ميدو|، المدير الفني، اللقاء وفي جعبته ٢١ نقطة يحتل بها المركز العاشر والفوز هدفه الوحيد في ظل رغبته في تحسين ترتيبه بجدول الدوري، خاصة أن الفوز سيصعد به مركزًا آخر خاصة بعد تخطيه دور الـــ١٦ببطولة كأس مصر مؤخرًا وصعوده لدور الثمانية.أما بتروجت تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، المدير الفني، فيطمع في تحقيق الفوز في أول قيادة رسمية له بالدوري الممتاز، خاصة بعد خروجه من بطولة كأس مصر في أول قيادة له للفريق على يد المقاصة، لذلك فالفوز وسيلته لتعويض هذا الإخفاق ومواصلة تقدم الفريق الذي يحتل المركز السابع برصيد ٢٥ نقطة.