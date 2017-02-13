يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الاثنين، تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة؛ استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها بعد غد الأربعاء، في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز