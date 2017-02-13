يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة المدير الفني، نظيره الاتحاد السكندري، بقيادة مختار مختار على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين ضمن مواجهات الجولة الـ18 لبطولة الدوري العام

ويدخل المقاولون اللقاء ممتلكا 24 نقطة في المركز الثامن، ويغيب عن صفوفه محمد فضل ورامي عادل ومحمد شعبان وإبراهيم عادل للإصابة، بينما يخوض الاتحاد اللقاء وفي جعبته 20 نقطة في المركز الـ11، ويغيب عن صفوفه محمد سالم وحازم إمام وخميس حسني للإصابة، فيما يعود خالد قمر إلى الفريق.