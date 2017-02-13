والتقى الفريقان خلال تاريخهما في 11 مباراة في ثلاث بطولات «كأس إيطاليا، الدوري الإيطالي، كأس السوبر الإيطالي»، وفاز ميلان في خمس مباريات، بينما فاز فريق لاتسيو في ثلاث مباريات، وتعادلا في ثلاث مواجهات.وأحرز ميلان عشرين هدفًا في مرمى لاتسيو، وجاء اندريه شيفتشينكو هداف الفريق في المواجهات برصيد ثلاث أهداف، وحافظ الفريق على نظافة شباكه في ثلاث مباريات، كما جاء ريكاردو مونتوليفو أكثر لاعب مشاركة برصيد خمس مباريات.كما أحرز فريق لاتسيو 12 هدفًا، وأحرز ماركو بارولو ثلاث أهداف، بينما حافظ الفريق على نظافة شباكه في مباراة واحدة، وجاء سيناد لوليتش أكثر لاعب مشاركة ضد ميلان برصيد خمس مباريات، وشارك أليساندرو ماتري ضمن صفوف الناديين.وجاءت نتائج المباريات كالآتي:21-8-2004 فوز ميلان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء20-10-2012 فوز لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين2-3-2013 فوز ميلان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء30-10-2013 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما23-3-2014 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما13-8-2014 فوز ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف24-1-2015 فوز لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف27-1-2015 فوز لاتسيو بهدف مقابل لا شيء1-11-2015 فوز ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف20-3-2016 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما20-9-2016 فوز ميلان بهدفين مقابل لا شيء