-
رياضة
- ميلان يتفوق على لاتسيو في مواجهات الدوري الإيطالي.. تقرير
- ألتراس الإسماعيلي يجتمع اليوم لتشجيع الفريق قبل مواجهة الأهلي
- الإسماعيلي يخوض اليوم مرانه الرئيسي استعدادا للأهلي
- 20 لاعبا في قائمة طنطا استعدادا للمقاصة بالدوري
- الأسيوطي يتصدر والتليفونات وسوهاج يفوزان بمجموعة الصعيد.. تقرير
- مانشستر سيتي في مهمة سهلة أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي
- طنطا في مواجهة صعبة اليوم أمام المقاصة
- التشيك تتأهل بسهولة لقبل نهائي كأس الاتحاد رغم غياب كفيتوفا
- جنش: أتمنى انتقال عماد متعب إلى الزمالك
- الأهلي يطمئن على «حجازي وفتحي» قبل موقعة الإسماعيلي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ميلان يتفوق على لاتسيو في مواجهات الدوري الإيطالي.. تقرير
يلتقي اليوم الإثنين، فريق لاتسيو مع نظيره ميلان في العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري الإيطالي في نسخته الـ112
والتقى الفريقان خلال تاريخهما في 11 مباراة في ثلاث بطولات «كأس إيطاليا، الدوري الإيطالي، كأس السوبر الإيطالي»، وفاز ميلان في خمس مباريات، بينما فاز فريق لاتسيو في ثلاث مباريات، وتعادلا في ثلاث مواجهات.وأحرز ميلان عشرين هدفًا في مرمى لاتسيو، وجاء اندريه شيفتشينكو هداف الفريق في المواجهات برصيد ثلاث أهداف، وحافظ الفريق على نظافة شباكه في ثلاث مباريات، كما جاء ريكاردو مونتوليفو أكثر لاعب مشاركة برصيد خمس مباريات.كما أحرز فريق لاتسيو 12 هدفًا، وأحرز ماركو بارولو ثلاث أهداف، بينما حافظ الفريق على نظافة شباكه في مباراة واحدة، وجاء سيناد لوليتش أكثر لاعب مشاركة ضد ميلان برصيد خمس مباريات، وشارك أليساندرو ماتري ضمن صفوف الناديين.وجاءت نتائج المباريات كالآتي:21-8-2004 فوز ميلان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء20-10-2012 فوز لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين2-3-2013 فوز ميلان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء30-10-2013 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما23-3-2014 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما13-8-2014 فوز ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف24-1-2015 فوز لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف27-1-2015 فوز لاتسيو بهدف مقابل لا شيء1-11-2015 فوز ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف20-3-2016 تعادل الفريقان بهدف لكل منهما20-9-2016 فوز ميلان بهدفين مقابل لا شيء
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)