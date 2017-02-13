ويأتي ذلك من أجل تشجيع اللاعبين وتحفيزهم خاصة بعد الهزيمة أمام سموحة والخروج من بطولة كأس مصر.وكانت صفحة ألتراس الإسماعيلي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر فيس بوك نشرت أمس صورة للأعضاء وكتبت البيان الآتي: |تعاهدنا يومًا على أن نمشي خلفك وأبدًا لن نخلف العهد، لم نشجع الإسماعيلي لانتصارات أو بطولات وإنما سرنا خلفه بكامل إرادتنا، رمزًا للحق والوطنية والشرف والكرامة، إنه النادي الذي كان ولا يزال وسيظل منارة الشرف والبطولة والرجولة، النادي الذي صنعته جماهيره وجعلته رمزًا يلمع في سمائها، ويفترض بالرجال والشرفاء والعاشقين أن يكونوا الوقود في وقت العثرات|.وأضافت الصفحة: |تدعو المجموعة كل محب مخلص للكيان وكل عاشق لتراب الإسماعيلية الوطن، للتجمع الإثنين المقبل في الثالثة والنصف، لدفع اسم الإسماعيلي وزرع النخوة والرجولة في لاعبي الفريق والتأكيد على مساندة الكيان وقت الكبوة لا الأشخاص وذلك قبل انطلاق النصف الثاني من الدوري في السنة المصيرية لبقاء الكيان، أما أصحاب المصالح والمنتمون اسمًا ومن على استعداد لتبديل ضمائرهم فيمتنعون|.