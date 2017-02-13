يخوض اليوم الإثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تحت قيادة التشيكي فرانز شتراكا مرانه الرئيسي قبل مواجهة الأهلي الأربعاء المقبل في الخامسة عصرًا على ستاد السويس ضمن منافسات الأسبوع الـ18 من بطولة الدوري الممتاز، قبل أن يسافر الفريق إلى أحد فنادق السويس للمبيت بها استعدادا للمباراة