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الإسماعيلي يخوض اليوم مرانه الرئيسي استعدادا للأهلي
13
فبراير
2017
06:45 AM
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يخوض اليوم الإثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تحت قيادة التشيكي فرانز شتراكا مرانه الرئيسي قبل مواجهة الأهلي الأربعاء المقبل في الخامسة عصرًا على ستاد السويس ضمن منافسات الأسبوع الـ18 من بطولة الدوري الممتاز، قبل أن يسافر الفريق إلى أحد فنادق السويس للمبيت بها استعدادا للمباراة
وكان فريق الدراويش التقى في أولى مبارياته بالدوري مع الأهلي وانتهت بالهزيمة بهدف مقابل لا شيء.يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بينما يتصدر الأهلي ترتيب البطولة برصيد 45 نقطة.
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