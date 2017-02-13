قال محمود عبد الرحيم |جنش| حارس مرمى الزمالك: |أحب عماد متعب جدًا، وكنت أتمنى انضمامه للزمالك|

وأضاف |جنش| في تصريحات لفضائية |دي إم سي|: |أحب متعب وغالي من لاعبي الأهلي، وهما قدما للأهلي ومنتخب مصر الكثير، ومستاء من موجة السخرية بين جماهير الأهلي والزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي|.