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الأهلي يطمئن على «حجازي وفتحي» قبل موقعة الإسماعيلي
13
فبراير
2017
04:45 AM
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يطمئن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود اليوم الإثنين على حالة الثنائي أحمد حجازي وأحمد فتحي لاعبا الفريق وذلك لحسم موقفهما من التواجد في الحسابات الفنية لمباراة الإسماعيلي المرتقبة بعد غد الأربعاء على ملعب السويس في الجولة 18 من منافسات الدوري العام
ويعاني حجازي من الإجهاد في العضلة الخلفية في حين يعاني فتحي من الإصابة بشد في الخلفية وكدمة خفيفة في أنكل القدم بعد المشاركة مؤخرًا مع المنتخب الوطني في أمم أفريقيا وكذلك الظهور مع الأهلي في السوبر المصري الذي أقيم الجمعة الماضي وخسره الأهلي أمام الزمالك بركلات الترجيح.يذكر أن الأهلي يختتم غدًا الثلاثاء استعداداته لمواجهة الإسماعيلي بعد غد الأربعاء على ملعب السويس في الجولة 18 من منافسات الدوري العام.
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