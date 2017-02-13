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النصر يتصدر والترسانة يسقط في فخ التعادل بمجموعة القاهرة.. تقرير
انتهت مباريات الجولة الـ21 بدوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة والقناة بتصدر فريق النصر للمجموعة رغم هزيمته أمام |إف سي مصر| بهدفين مقابل هدف ليرفع |إف سي مصر| رصيده إلى 34 نقطة، ويتجمد رصيد النصر عند 46 نقطة
كما خسر فريق منتخب السويس أمام السكة الحديد بهدفين مقابل هدف ليرفع السكة رصيده للنقطة 29، وتجمد رصيد السويس عند 37 نقطة في المركز الثاني.وتعادل الشرقية للدخان مع المريخ البورسعيدي بنتيجة 2/2 ليرفع الدخان رصيده إلى 23 نقطة ويصل رصيد المريخ للنقطة 32.وحقق فريق القناة الفوز على نظيره الشهداء بنتيجة 1/2، ليرفع القناة رصيده إلى 20 نقطة، ويتجمد الشهداء عند 9 نقاط في المركز الأخير.وتعادل نجوم المستقبل مع البنك الأهلي بدون أهداف ليضيف كل فريق إلى رصيد نقطة تصعد بالمستقبل إلى 24 نقطة والبنك الأهلي إلى 28 نقطة. وواصل فريق جمهورية شبين عروضه القوية بالفوز على المصرية للاتصالات بهدفين دون رد، ليرفع شبين رصيده إلى 28 نقطة ويتجمد رصيد الاتصالات عند النقطة 24.وتعادل كهرباء الإسماعيلية مع الترسانة بهدف لكل فريق ليصل رصيد الكهرباء إلى 20 نقطة، ويرفع الترسانة رصيده إلى 19 نقطة. وحقق اتحاد الشرطة الفوز بهدف نظيف على نظيره كوكاكولا ليرفع الشرطة رصيده إلى 24 ويتجمد رصيد فريق كوكاكولا عند 28 نقطة.
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