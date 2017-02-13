يبدأ لاعبو الأهلي الأساسيون في التاسعة والنصف من صباح اليوم الإثنين استعداداتهم لمواجهة الإسماعيلي المرتقبة بعد غد الأربعاء على ملعب السويس في إطار منافسات الجولة 18 من مباريات الدوري العام

وكان لاعبو الأهلي الأساسيون الذين شاركوا في مباراة السوبر أمام الزمالك الجمعة الماضية خاضوا تدريبات استشفائية أمس الأحد واكتفوا بأداء تدريبات تأهيلية في الجيم لتجنب تعرضهم للإرهاق والإجهاد البدني قبل أن يبدأوا اليوم الإثنين تدريباتهم بالكرة استعدادا لمواجهة الدراويش والتي تأتي في افتتاحية مشوار الأحمر في الدور الثاني بمسابقة الدوري العام.