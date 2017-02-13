يلتقي اليوم الإثنين، فريق إيبار مع نظيره غرناطة في العاشرة إلا ربع مساءً على الملعب البلدي إبوروا، ضمن منافسات الأسبوع الـ 22 من بطولة الدوري الإسباني في نسخته الـ 86