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إيبار في مواجهة سهلة أمام غرناطة بالدوري الإسباني
13
فبراير
2017
03:45 AM
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يلتقي اليوم الإثنين، فريق إيبار مع نظيره غرناطة في العاشرة إلا ربع مساءً على الملعب البلدي إبوروا، ضمن منافسات الأسبوع الـ 22 من بطولة الدوري الإسباني في نسخته الـ 86
ويحتل إيبار المركز الثامن بترتيب البطولة برصيد 32 نقطة، بينما يأتي فريق غرناطة في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة فقط.وكان إيبار شارك في البطولة ثلاث مرات، بينما شارك فريق غرناطة ست مرات، ولم يُتوج أي فريق بلقب البطولة.
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