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ميلان يلتقي لاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي
13
فبراير
2017
03:45 AM
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يلتقي اليوم الإثنين، فريق لاتسيو مع نظيره ميلان في العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري الإيطالي في نسخته الـ112
ويحتل لاتسيو المركز السادس برصيد 43 نقطة، بينما يأتي فريق ميلان بالمركز الثامن برصيد أربعين نقطة.وكان لاتسيو حصل على لقب البطولة مرتين في موسم 19992000 و19731974، بينما تُوج فريق ميلان 18 مرة، وكان آخر موسم 20102011، بينما أول مرة كانت في عام 1901 في النسخة الرابعة للبطولة.
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