كتب- عمر قورة: أعلن محمود عبدالرحيم |جنش|، حارس مرمى نادي الزمالك، اهتمام الأهلي بالاستفادة من خدماته، قبل تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض في ديسمبر الماضي، كاشفًا كواليس جديدة في ضربات الترجيح بمباراة السوبر

تألق محمود جنش في حماية عرين الزمالك بعدما تصدى لضربتين من الأهلي، ليساهم بشكل كبير في تحقيق لقب السوبر للمرة الثالثة في تاريخ الأبيض، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، مساء الجمعة.

حلّ محمود جنش ضيفًا على برنامج |حصاد الأسبوع| مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر قناة |dmc sports|، في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

يرصد |مصراوي| أهم ما قاله الحارس في 10 تصريحات بالتقرير التالي:

- اتفقت مع الجهاز الفني للزمالك بعد تجديد عقدي، على الغياب أمام الأهلي بالدوري لقيادة الفريق في السوبر، قبل 35 يوما من المباراة، حتى لو كان الحارس الأساسي أحمد الشناوي في حالته ولا يعاني من إصابة.

- كيف لي أن أرفض الجلوس احتياطيًا؟ كنت بديلا لكل من عبدالواحد السيد ومحمد أبو جبل وأحمد الشناوي، نادي الزمالك هو من صنع اسمي، وغير صحيح أنني اشترطت المشاركة كأساسي حتى أجدد عقدي.

- حاول النادي الأهلي ضمي قبل تجديد عقدي مع الزمالك عن طريق محمد عبدالوهاب (العضو السابق للمجلس)، بالطبع هذا شرف كبير ولكني رفضت، حيث تربطني علاقة قوية بنادي الزمالك وجماهيره.

- فرصة احترافي باتت ضعيفة، ولكن وصلني عروض من أندية بلجيكية وسودانية، خاصة بعد التتويج بالسوبر على سبيل الإعارة، لكني طلبت منهم التواصل مع النادي، فأنا سعيد بالتواجد في الزمالك

- استعديت لمباراة السوبر بمشاهدة مباريات المنافس، أحب متابعة تحركات اللاعبين، ونال إعجابي عبدالله السعيد، وهناك تحركات متفق عليها مع مدربي أيمن طاهر في ركلات الجزاء، لكني لا أحب صدها في التدريبات.

- بعد الفرصة التي أهدرها جونيور أجايي في الدقائق الأخيرة، رأيت أغرب رد فعل من أسامة إبراهيم، الذي أصابه اندهاش شديد وأخذ وجهه تعبيرات غريبة، وشعرت بعدها أن الزمالك اقترب من حصد اللقب.

- من كواليس ركلات الترجيح، أبلغت علي جبر قبل المباراة أنني سأتصدى لركلتي جزاء أمام الأهلي، وهو ما حدث، كما كشف لي أحمد رفعت زاوية تسديد صالح جمعة، نظرًا لأنه لعب معه من قبل.

- ومن أسباب الفوز بالسوبر، أننا تكاتفنا بشكل قوي وصبينا كل تركيزنا على التتويج باللقب، فلم يكن مقبولا أن نخسر من الأهلي في مباراتين متتاليتين، والحمد لله حققت بطولة لروح والدي ووالدتي.

- استقبلت شباكي هدف ندمت عليه، وهو هدف إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي، أما أفضل مباراة لعبتها مع الزمالك كانت أمام مولودية بجاية الجزائري، بدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا في إبريل الماضي.

- لاعب حزنت على رحيله هو أحمد عيد عبدالملك (لاعب طلائع الجيش)، أما مؤمن زكريا (لاعب النادي الأهلي الحالي) كان زميلي في الغرفة، لكن نادي الزمالك لم يتمسك ببقاءه داخل صفوف الفريق.

قد يظن البعض أن |عريس السوبر| أو |ملك ضربات الترجيح بالأدوار الإقصائية| ما زال شابا أو أصغر من أحمد الشناوي، الحارس الدولي والأساسي لنادي الزمالك، إلا أنه سيتم العام الجاري الثلاثين من عمره.

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