انتقاد الإعلام ومشجع درجة ثالثة واحترام غالي في تصريحات شيكابالا بعد انتهاء ازمته

كتب- أيمن جيلبرتو: أكد محمود عبدالرازق |شيكابالا| قائد ولاعب وسط نادي الزمالك أن الإعلام متحامل عليه بشكل كبير، مشيرا الى أنه يجب احترام تاريخ حسام غالي قائد النادي الأهلي

وانتهت أزمة شيكابالا مؤخرا في نادي الزمالك بعد جلسة جمعت اللاعب بمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بمباركة أحمد حسام |ميدو| لاعب الفريق ومدربه الأسبق.

وأشار شيكابالا في تصريحات لبرنامج |حصاد الأسبوع| عبر قناة |dmc SPORTS| |اشكر ميدو على تواصله معي من أجل حل سوء التفاهم الذي حدث مؤخرا|.

وواصل |الأمر وصل لمرتضى منصور بشكل خاطئ، تحدثت معه وتفهم وجهة نظري، بالفعل كنت مريض واجريت عملية جراحية، كيف لي أن اتعمد الغياب عن مباراة الأهلي|.

واستمر |اشجع الزمالك كمشجع الدرجة الثالثة، مجنون مين يترك التدريبات قبل مباراة اهلي وزمالك، لماذا تحدثوا عن كوني سليم رغم انني لم اكن كذلك بالفعل وهناك من قام بزيارتي|.

وتابع |الإعلام دائما ما يتحامل علي، يريدون تشويه صورتي لدى الجماهير، لن ينجحوا في ذلك، فالجماهير تعلم مدى زملكاويتي، ابحثوا عن اسلوب اخر|.

واستمر في حديثه قائلا |لا يوجد اي مشاكل مع محمد حلمي، مسألة مشاركتي من عدمها امر يخص الجهاز الفني|.

واختتم حديثه قائلا |حسام غالي قيمة كبيرة ولاعب صاحب تاريخ يجب احترامه، مستاء مما يحدث معه في مواقع التواصل الاجتماعي بعد اهداره لركلة الجزاء في السوبر|.

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