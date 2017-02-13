كتب- عمر قورة: قال نادر شوقي، وكيل اللاعب رمضان صبحي، إن منتخب الشباب لم يطلب ضم المحترف المصري في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه يبحث إيجاد عرض احتراف لمحمد هاني، لاعب النادي الأهلي

يخوض منتخب الشباب مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2017 بزامبيا في 26 فبراير الجاري، وكشف اتحاد الكرة اهتمام المدير الفني معتمد جمال بضمه، إلا أن البطولة غير مدرجة في الأجندة الدولية الرسمية للكاف أو الفيفا.

وأكد نادر شوقي، في تصريحات هاتفية لقناة |أون سبورت| ببرنامج |مساء الأنوار| صباح الاثنين: |لم يطلب منتخب الشباب ضم رمضان صبحي، وأعتقد ان احترافه يمنح فرصة انضمام لاعب آخر في القائمة|.

وتابع: |من مصلحة منتخب مصر للشباب إيجاد بديل لإظهار موهبته ويصبح المنتخب بوابة احترافه، ويتم السماح للاعبين أكثر يمثلون مصر في الخارج، لأن بطولة بحجم كأس الأمم الإفريقية تلقى اهتمام كبير|.

من جانبه، أوضح نادر شوقي أن المدة المتبقية في عقد محمد هاني مع الأهلي هي ثلاثة أعوام.

وأشار وكيل اللاعب: |قلت من قبل أن محمد هاني يصلح للاحتراف في الخارج، يتمتع اللاعب بمقومات الظهير الأيمن الذي يبحث عنه الأندية الأوروبية|.

وأتم تصريحاته قائلا: |أبحث في الفترة الحالية تسويق اللاعب حتى يصله عرض جيد، ولكن بعد موافقة النادي الأهلي|.

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