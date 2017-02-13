كتب- محمد مصطفى: قال عبدالحميد مسعود، أمين صندوق الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، إن جهات عليا في مصر، طلبت تقريرًا لتوضيح أسباب طلب نقل الاتحاد الإفريقي لكرة السلة من مصر

وأضاف مسعود، أن الاتحاد الدولي، قرر نقل الإتحاد الإفريقي من القاهرة، للعاصمة الإيفوارية أبيدجان، موضحا أن المسؤولين الأفارقة لم يطلبوا ذلك ولم يسعوا إليه، وإنما عكس ذلك رغبة المسؤولين في الاتحاد الدولي |فيبا|.

وأشار في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج |مع شوبير| على فضائية صدى البلد، إلى أن أبيدجان خصصت مساحة 4000 متر بالعاصمة الإيفوارية، لبناء مقر الاتحاد الإفريقي للسلة.

وأوضح أمين صندق الاتحاد أنه بالتعاون مع مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري للسلة، ووزارة الرياضة، طلبوا من الاتحاد الدولي، عدم غلق مقر اتحاد السلة بالقاهرة، على أن يكون أحد فروع الاتحاد في القارة السمراء، إلا أن الاتحاد الدولي رفض المقترح المصري.

ويضم الاتحاد الإفريقي لكرة السلة 53 عضوا، ويرجع تأسيسه إلى عام 1961.

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