كتب- عمر قورة: تُستأنف غدًا الاثنين مسابقة الدوري الممتاز بعد توقف استمر 44 يومًا، بسبب مشاركة منتخب مصر في مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، في الفترة من 14 يناير حتى الخامس من فباير الجاري

يبدأ الدور الثاني بمباريات طنطا ومصر المقاصة، والداخلية وأسوان، ووادي دجلة وبتروجيت، والمقاولون والاتحاد، ويوم الثلاثاء سموحة مع الشرقية، وإنبي والنصر للتعدين، بعدما تأجلت مباراة المصري وطلائع الجيش.

ويفتتح الأهلي بطل الدور الأول مشواره بمواجهة الإسماعيلي، على أن يواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي على ملعب استاد بتروسبورت، يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ18 من مسابقة الدوري الممتاز.

واستغلت بعض الأندية فترة التوقف لإجراء تغييرات في الجهاز الفني، فمنهم من جاء بمدرب يظهر لأول مرة في مصر، ليرحل القديم حتى يبدأ تجربة جديدة، أو يبحث عن فريق آخر يكمل فيه مسيرته بالدوري المحلي.

سنة أولى

أعلن الإسماعيلي تعاقده مع المدير الفني التشيكي فرانز شتراكا خلفًا لأشرف خضر، وهو المدرب الأجنبي الوحيد في الدوري المصري، بعد إقالة المدربين البرازيلي جورفان فييرا والفرنسي باتريس كارتيرون من تدريب فريقي سموحة ووادي دجلة على الترتيب.

وأصبح حسن شحاتة، مدرب المقاولون العرب في الموسم الماضي، مديرًا فنيًا لفريق بتروجيت خلفًا لطلعت يوسف.

قيادة جديدة

انتقل طلعت يوسف لتدريب أهلي طرابلس الليبي، بعدما تقدم باستقالته من تدريب الفريق البترولي.

تجربة أخرى

تولى مؤمن سليمان القيادة الفنية لسموحة خلفًا لحلمي طولان، بعدما قاد المدرب الشاب الزمالك في بداية الدور الأول.

وبعد إقالة أحمد سامي من تدريب طلائع الجيش، تم إعادة طارق يحيى لمنصب المدير الفني، بعدما قاد الشرقية في بعض المباريات.

يظهر عماد النحاس في الدور الثاني مع الشرقية، بدلا من منير عقيلة، بعدما كان لاعب الأهلي السابق مدربا لأسوان.

وفي أسوان، بات أسامة عرابي مديرًا فنيا للفريق خلفًا لمحمد عامر، بعدما كان مدربا للنصر للتعدين بالدور الأول.

وأخيرا تم تعيين عبدالنبي عاشور مدربا مؤقتًا للنصر للتعدين، حتى يقود الفريق مع بداية الدور الثاني، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

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