تشيلسي يتعادل 1-1 مع بيرنلي ويتقدم بعشر نقاط في الصدارة

(رويترز) - اكتفى تشيلسي المتصدر بالتعادل 1-1 مع بيرنلي ليتقدم بعشر نقاط على أبرز منافسيه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وتقدم بيدرو بهدف لتشيلسي بعد مرور سبع دقائق في بداية رائعة للمباراة لفريق المدرب أنطونيو كونتي وسط تساقط الأمطار والثلوج.

لكن بيرنلي صاحب الأرض أدرك التعادل عكس سير اللعب من ركلة حرة رائعة بالدقيقة 24 عن طريق روبي برادي الذي خاض أول مباراة كاملة منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية نهاية الشهر الماضي.

وأهدر مات لوتون وأندريه جراي فرصتين سهلتين لبيرنلي لكن الفريق احتفظ بسجله الرائع على أرضه هذا الموسم بينما منع الدفاع محاولات فريق كونتي.

وأجرى كونتي تغييرات هجومية وأشرك سيسك فابريجاس وويليان وميشي باتشواي لكن النتيجة لم تختلف حتى النهاية.

وأصبح رصيد تشيلسي 60 نقطة من 25 مباراة وبفارق عشر نقاط عن توتنهام هوتسبير وأرسنال و11 نقطة عن ليفربول ومانشستر سيتي.

وسيكون بوسع مانشستر سيتي التقدم إلى المركز الثاني وتقليص الفارق مع تشيلسي إلى ثماني نقاط إذا فاز على بورنموث يوم الاثنين.

وتقدم بيرنلي - الذي صعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي - إلى المركز 12 برصيد 30 نقطة وخرج بنقطة مستحقة بعدما أدى اللقاء بروح عالية.

واستحوذ تشيلسي على الكرة طويلا لكنه سدد كرتين فقط على مرمى بيرنلي وجاء الهدف الوحيد للفريق اللندني من التسديدة الثانية.

وبدأ تشيلسي هجمة مرتدة سريعة ومرر إيدن هازارد الكرة إلى فيكتور موزيس ناحية اليمين قبل أن ينطلق ويمرر إلى بيدرو الذي استقبل الكرة ثم سدد في مرمى الحارس توم هيتون من داخل منطقة الجزاء.

ونجح برادي - الذي انضم لبيرنلي من نوريتش سيتي مقابل 13 مليون جنيه إسترليني (16.24 مليون دولار) - في إدراك التعادل من ركلة حرة رائعة في أعلى الزاوية اليمنى للحارس تيبو كورتوا من حوالي 20 مترا.

وكاد بيرنلي أن يتقدم بعدها لكن كورتوا أنقذ تسديدة قوية من المدافع لوتون.

وجاء الشوط الثاني أقل إثارة وأهدر جراي فرصة سهلة عندما سدد كرة ضعيفة.

وأخفق بيرنلي في تحقيق فوزه الأول على أرضه بالدوري أمام تشيلسي منذ 1983 لكن الفريق خرج سعيدا وكذلك الحال بالنسبة للمشجعين والجهاز الفني.

وقال برادلي صاحب هدف بيرنلي لشبكة سكاي سبورتس "ظهر اللاعبون بشكل رائع وهذا يظهر إمكانياتهم الكبيرة."

وأضاف مايكل كين مدافع بيرنلي "خرج تشيلسي من منطقة الدفاع بسرعة وأصاب مرمانا في أول خمس دقائق لكننا نتحلى بثقة كبيرة على أرضنا ولم ندع الأمر يؤثر علينا."

وتابع "نحن لا نستسلم أبدا ولقد زرع المدرب هذا الأمر فينا ونحن نستحق التعادل."

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)