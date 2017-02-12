كتب- محمد مصطفى: اقتربت أزمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وقائد الفريق محمود عبدالرازق |شيكابالا|، من الانتهاء، بعد تدخل أحمد حسام ميدو المدير الفني لوادي دجلة، والصديق المقرب للفتى الأسمر

بداية الأزمة

ظهرت الأزمة، بعد إعلان محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق المسافرة لخوض مباراة السوبر أمام الأهلي، في أبو ظبي بالإمارات، والتي خلت من شيكابالا، ليعبر اللاعب عن غضبه لذلك الاستبعاد.

وظهر مرتضى منصور، ليشن هجوما على اللاعب، ويؤكد غيابه عن التدريبات لأكثر من شهر، مما يهدد مسيرته مع الفريق: |لست كممدوح عباس، ولسنا في مقهي شعبي كي تغيب عن التدريبات بهذه الطريقة خاصة بعد حصولك على مبالغ مالية عن تلك الفترة |.

إنذار

وأكمل: | أرسلت لشيكابالا إنذار على يد محضر، فما حصل عليه كراتب هو مال عام، ولا يصح أن تهاجم الجماهير محمد حلمي بسبب عدم استدعاءه في قائمة مباراة السوبر.. علاقة شيكابالا بالزمالك انتهت بعد ما فعله في الفترة الماضية، اعتقد أن اللاعب لا يريد أن يساعد نفسه وبالتالي فنحن لن نساعده|.

وطلب مرتضى، من الشئون القانونية بالنادى أن تنذر |شيكابالا| على يد محضر من أجل إعادة الأموال التى تقاضاها، رافضا التضامن معه اللاعب ضم محمد حلمي المدير الفني للفريق: |حلمى صاحب الحق الأصيل فى جميع القرارات الفنية|.

بعض اللاعبين تضامنوا مع اللاعب، ليقرر مرتضى تغريم الثلاثي مصطفى فتحي، وأيمن حفني، وإسلام جمال، بعد دعمهم شيكابالا على السوشيال ميديا.

وخلال معسكر أبو ظبي قبل مباراة السوبر، أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، والمشرف على الفريق الأول، أن ناديه يفكر حاليًا في بطولة السوبر ولا يفكر في أزمة |شيكابالا|.

وأضاف وقتها: |انتهى عصر الطبطبة على اللاعب، لا يوجد النجم الأوحد في الفريق، الزمالك أصبح الآن يمتلك 30 نجمًا.. أتمنى من شيكابالا أن يلتفت لنفسه مؤخرًا من أجل استعادة مستواه|.

وتوج الزمالك، ببطولة السوبر المصري، على حساب الأهلي، بضربات الجزاء الترجيحية (3-1) بعد انتهاء المباراة بوقتها الأصلي بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على ملعب |محمد بن زايد| معقل فريق الجزيرة الإماراتي.

تدخل المقربين

وبعد فوز الزمالك بالسوبر، بدأ نجوم الزمالك، المقربين من مجلس إدارة الزمالك، واللاعب، في تقريب وجهات النظر، لعودة اللاعب مرة أخرى لصفوف الفريق.

وقرر أحمد حسام |ميدو| المدير الفني الحالي لوادي دجلة والسابق للزمالك، اصطحاب |شيكابالا| لعقد جلسة مع مرتضى منصور، لإنهاء الأزمة، والسماح للاعب بالعودة للتدريبات من جديد.

وأكد |ميدو|، أن مرتضى لم يمانع في إنهاء أزمته مع |شيكابالا|: |مرتضى رحّب بإنهاء خلافه مع شيكابالا، واللاعب وعد بالتزامه في التدريبات خلال الفترة المقبلة|.

وتابع ميدو في تصريحات إذاعية: |اللاعب سيعود للتدريبات ومسألة مشاركته في يد مدرب الفريق|.

وأكمل: |برغم عدم دخولي النادي خلال موسم ونصف إلا أنني كزمالكاوي تدخلت لحسم الخلاف بين الطرفين، كنت أشعر بوجود سوء تفاهم لا أكثر|.

رفع الغرامة

وقرر مرتضى منصور، رفع الغرامة عن ثلاثي الفريق، مكتفيا بتحذيرهم لاستخدامهم |السوشيال ميديا|، قبل مباراة السوبر.

شيكابالا يوجه الشكر

وجه |شيكابالا| شكره لمرتضى منصور، بعد انتهاء الأزمة اللاعب، ووعد رئيس الزمالك بعدم إثارة المشاكل في الفترة المقبلة، وأكد له أنه سيلتزم مع القلعة البيضاء وسيبذل قصارى جهده من أجل الظهور بأفضل مستوى في التدريبات، وكذلك وجه شكره لأحمد حسام ميدو المدير الفني لدجلة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الإنتاج الحربي، بالدوري، يوم الأربعاء المقبل.

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