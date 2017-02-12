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الفنلندي لاتفالا يحرز لقب رالي السويد
من فيليب اوكونور
ستوكهولم (رويترز) - حقق الفنلندي ياري ماتي لاتفالا فوزا مذهلا في رالي السويد بانتصاره في أخر ثلاث مراحل يوم الأحد بسيارته تويوتا ياريس ليحرز فوزه الرابع بالسباق ويتصدر تصنيف بطولة العالم للراليات بعد أول سباقين.
وواجه السائق البالغ عمره 31 عاما منافسة قوية من سائق فورد الاستوني اوت تاناك الذي قدم كل ما باستطاعته في اليوم الأخير لكن لاتفالا الذي دخل المرحلة الأخيرة متفوقا بفارق 20 ثانية حسم الفوز كما كان متوقعا.
وقال لاتفالا بسعادة بعد الفوز 17 في مسيرته "إنه أمر مذهل. فريق جديد وسيارة جديدة وثاني رالي لنا ونفوز بلقبه."
ورغم انحراف سيارته في المنعطف الأول يوم الأحد نجح الفرنسي سيباستيان اوجيه سائق فورد والذي فاز بأول سباقات العام في مونت كارلو الشهر الماضي في الحصول على المركز الثالث.
(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية- تحرير فتحي عبد العزيز)
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