ماذا قال دونجا وجعفر بعد الفوز على الأهلي والتتويج بالسوبر؟

كتبت- نورهان سراج: أعرب ثنائي الزمالك محمود عبدالعاطي |دونجا| وأحمد جعفر، عن سعادتهما بفوز فريقهما بكأس السوبر، على حساب الغريم التقليدي، الأهلي

وكان الزمالك قد حسم كأس السوبر لصالحه، بعدما تغلب على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما،

وخاض دونجا المباراة كبديل لمعروف يوسف في الشوط الثاني من اللقاء، فيما تواجد جعفر على مقاعد البدلاء.

وقال دونجا في تصريحات نقلها مراسل مصراوي: |سعيد بالفوز بالسوبر، تدربنا على ضربات الجزاء والتي حسمنا بها المباراة، وكان محمد حلمي المدير الفني يخصص فقرة يومية خلال المران للتسديد على ركلات الترجيح.|

وتابع: |شعرنا أثناء اللقاء أن المباراة تتجه للانتهاء بالتعادل السلبي واللجوء إلى ركلات الترجيح وهو ما حدث بالفعل، وظهر على اللاعبين التركيز وهدوء الأعصاب أثناء تسديد الركلات وهو ما أكد عليه المدير الفني قبل البدء في التسديد.|

وأتم: |أهدي الفوز إلى جماهير الزمالك التي ساندت الفريق.|

فيما قال أحمد جعفر مهاجم الفريق: |الفوز باللقب أقل هدية نقدمها لجماهير الزمالك التي تساند الفريق باستمرار|.

وأضاف: |لست حزينا بسبب عدم المشاركة في المباراة، فالأهم هو فوز الفريق بالبطولة|.

واختتم :| ظروف المباراة كانت السبب في عدم مشاركتي، لأن الجهاز الفني كان يرغب في إجراء تغييرات معينة وفقا لسير المباراة، ولست حزينا لذلك|.

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