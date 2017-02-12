-
رياضة
- ماذا قال دونجا وجعفر بعد الفوز على الأهلي والتتويج بالسوبر؟
- كلاتنبرج يعتذر لهال سيتي عن احتساب هدف باليد أمام أرسنال
- حسام غالي يشارك في مران الأهلي بعد خسارة السوبر
- نقل مقر الاتحاد الأفريقي لكرة السلة من القاهرة إلى ساحل العاج
- دونجا يوضح سر فوز الزمالك بالسوبر
- التشكيل المتوقع للمصري لمواجهة إيفياني النيجيري بالكونفيدرالية
- انطلاق البطولة الأفريقية للدراجات في الأقصر.. اليوم
- غدا.. الزمالك يبدأ الاستعداد للإنتاج الحربي
- شباب إنبي يستضيف أسوان في دوري الجمهورية
- اليوم.. المقاولون يختتم تدريباته استعدادا لـ«الاتحاد»
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ماذا قال دونجا وجعفر بعد الفوز على الأهلي والتتويج بالسوبر؟
كتبت- نورهان سراج: أعرب ثنائي الزمالك محمود عبدالعاطي |دونجا| وأحمد جعفر، عن سعادتهما بفوز فريقهما بكأس السوبر، على حساب الغريم التقليدي، الأهلي
وكان الزمالك قد حسم كأس السوبر لصالحه، بعدما تغلب على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما،
وخاض دونجا المباراة كبديل لمعروف يوسف في الشوط الثاني من اللقاء، فيما تواجد جعفر على مقاعد البدلاء.
وقال دونجا في تصريحات نقلها مراسل مصراوي: |سعيد بالفوز بالسوبر، تدربنا على ضربات الجزاء والتي حسمنا بها المباراة، وكان محمد حلمي المدير الفني يخصص فقرة يومية خلال المران للتسديد على ركلات الترجيح.|
وتابع: |شعرنا أثناء اللقاء أن المباراة تتجه للانتهاء بالتعادل السلبي واللجوء إلى ركلات الترجيح وهو ما حدث بالفعل، وظهر على اللاعبين التركيز وهدوء الأعصاب أثناء تسديد الركلات وهو ما أكد عليه المدير الفني قبل البدء في التسديد.|
وأتم: |أهدي الفوز إلى جماهير الزمالك التي ساندت الفريق.|
فيما قال أحمد جعفر مهاجم الفريق: |الفوز باللقب أقل هدية نقدمها لجماهير الزمالك التي تساند الفريق باستمرار|.
وأضاف: |لست حزينا بسبب عدم المشاركة في المباراة، فالأهم هو فوز الفريق بالبطولة|.
واختتم :| ظروف المباراة كانت السبب في عدم مشاركتي، لأن الجهاز الفني كان يرغب في إجراء تغييرات معينة وفقا لسير المباراة، ولست حزينا لذلك|.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)