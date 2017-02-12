يلتقي فريق روما الذي يلعب له لاعب منتخبنا الوطني الدولي محمد صلاح مع ضيفه كروتوني اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تقام المباراة، في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة على ملعب إيزيو سكيدا.اللقاء يعد الأول لصلاح بعد العودة من المشاركة مع منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون، والتي حل بها ثانيًّا خلف الكاميرون.