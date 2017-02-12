تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الأحد 8 مباريات في الجولة الـ 21 لحساب المجموعة الثانية |القاهرة والقناة |من دوري القسم الثاني لكرة القدم، حيث يلتقي فريق إف سي مصر الثالث برصيد 31 نقطة مع النصر المتصدر برصيد 46 نقطة

كما يواجه منتخب السويس الوصيف برصيد 37 نقطة نظيره فريق السكة الحديد الثامن برصيد 26 نقطة، ويلتقي كهرباء الإسماعيلية صاحب الترتيب الخامس عشر برصيد 19 نقطة مع فريق الترسانة السادس عشر برصيد 18 نقطة.ويخوض فريق القناة صاحب المركز قبل الأخير بـ 17 نقطة مواجهة صعبة أمام فريق الشهداء الأخير بـ 9 نقاط.وفي ملعب الترسانة يواجه نجوم المستقبل صاحب المركز الـ 11 برصيد 23 نقطة نظيره فريق البنك الأهلي السابع بــ 27 نقطة.ويواجه جمهورية شبين التاسع بـ 25 نقطة فريق المصرية للاتصالات العاشر بـ 24 نقطة، كما يلعب اتحاد الشرطة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة مواجهة متكافئة أمام فريق كوكاكولا السادس برصيد 28 نقطة.. وفي الخامسة والنصف مساءً يلتقي سيراميكا الخامس بـ 28 نقطة بفريق دمياط السابع عشر بـ 18 نقطة. ويحصل فريق الزرقا على راحة.