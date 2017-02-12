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المنيا يواجه سوهاج والأسيوطي أمام قنا اليوم بمجموعة الصعيد
تنطلق اليوم الأحد، مباريات المجموعة الأولى من دوري القسم الثاني بإقامة 8 مباريات في إطار الأسبوع الـ 21 حيث يلتقي فريق المنيا بالمركز السابع برصيد 26 نقطة مع نادي سوهاج الوصيف برصيد 36 نقطة
ويخوض فريق قنا صاحب الترتيب الرابع عشر برصيد 19 نقطة مواجهه في ملعبة أمام الأسيوطي المتصدر برصيد 47 نقطة.يلتقي فريق طهطا صاحب المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة بنظيرة فريق طامية قبل الأخير برصيد 14 نقطة.ويواجه فريق تليفونات بني سويف شقيقه نادي بني سويف حيث يحتل التليفونات المركز الثالث بـ 32 نقطة، مقابل 29 نقطة لبني سويف.ويخوض فريق الجونة الرابع بـ 31 نقطة مواجهة أمام فريق ناصر الفكرية صاحب الترتيب الـ 11 برصيد 21 نقطة.أما الفيوم صاحب المركز العاشر برصيدـ 22 نقطة فيستضيف تاليه بالمركز، فريق ديروط بـ 25 نقطة، كما يلعب البدراي |الأخير| برصيد 13 نقطة مع الألومنيوم |السادس| برصيد 29 نقطة.ويحل فريق المدينة المنورة بالمركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة ضيفًا على كيما أسوان الثامن برصيد 25 نقطة، ويحصل فريق الواسطى على راحة.
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