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أتلتيكو مدريد يواجه سيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني
يلتقي اليوم الأحد، فياريـال مع نظيره فريق مالجا في الواحدة ظهرًا على ملعب لاسيراميكا، ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من بطولة الدوري الإسباني في نسخته الـ86، ويحتل فياريـال السادس برصيد 35 نقطة، بينما يأتي مالجا بالمركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة
ويواجه ليجانيس صاحب المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة منافسه فريق سبورتينج خيخون والذي يأتي بعده بمركز واحد برصيد 13 نقطة، وفي الخامسة والربع مساء على الملعب البلدي دي بوتاركي.بينما يحل فريق لاس بالماس صاحب المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة نظيره إشبيلية، والذي يحتل المركز الثالث برصيد 43 نقطة، في السابعة والنصف مساءً على ملعب دي جران كاناريا.وتُختتم مواجهات اليوم بمباراة فريق أتلتيكو مدريد صاحب المركز الخامس برصيد 39 نقطة مع سيلتا فيجو، والذي يأتي بالمركز العاشر برصيد 30 نقطة، في العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب فاسينتي كالديرون.
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