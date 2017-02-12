يلتقي اليوم الأحد، فريق رين مع نظيره نيس في الرابعة عصرًا على ملعب دي لا روت دي لوريان، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الفرنسي في نسخته ال72، ويحتل رين المركز العاشر برصيد 32 نقطة، بينما يأتي نيس في المركز الثالث برصيد 52 نقطة