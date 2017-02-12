يحتل إنتر ميلان المركز الخامس في ترتيب البطولة برصيد 42 نقطة، بينما يأتي إمبولي في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.ويواجه تورينو الذي يحتل المركز التاسع برصيد 33 نقطة منافسه فريق بيسكارا والذي يتذيل الترتيب برصيد تسع نقاط، في الرابعة عصرًا على ملعب أولمبيكو دي تورينو.كما يحل فريق باليرمو صاحب المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة ضيفًا على فريق أتلانتا صاحب المركز السادس برصيد 42 نقطة، في الرابعة عصرًا على ملعب رينزو باربيرا.بينما يلتقي فريق ساسولو صاحب المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة نظيره كييفو فيرونا والذي يأتي قبله بمركز واحد برصيد 29 نقطة، في الرابعة عصرًا على ستاد مابي.ويواجه فريق سامبدوريا صاحب المركز العاشر برصيد 30 نقطة منافسه بولونيا والذي يأتي بعده بأربع مراكز برصيد 27 نقطة، في السابعة مساءً لويجي فيراريس |ماراتسي|.وتُختتم مواجهات اليوم بالدوري الإيطالي بمباراة فريق يوفنتوس والذي يتصدر البطولة برصيد 52 نقطة مع نظيره كالياري صاحب المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، في العاشرة إلا ربع على ملعب سانت إيليا.