يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، بنظيره إيفياني أوباما في الخامسة مساء اليوم الأحد على ملعب نينوي بانيمبرا في نيجيريا بذهاب دور الـ64 بالبطولة الكونفدرالية

يسعى الفريق البورسعيدي بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية بتلك المواجهة. ودرس الجهاز الفني للفريق البورسعيدي منافسه جيدًا، خاصة أنه يدخل لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة؛ بسبب فوزه الأخير أمام الإنتاج الحربي وصعوده لدور الثمانية بكأس مصر.وتضم بعثة النادي المصري 36 من اللاعبين والجهاز الفني برئاسة عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي.وتضم قائمة اللاعبين 21 لاعبًا هم: «أحمد بوسكا وأحمد عبد الفتاح وأحمد أيمن منصور وإسلام صالح، وأحمد سالم صافي، وفريد شوقي ومحمد حمدي وموسى داود، وويلسون أكاكبو وأحمد قطاوي وأسامة عزب وعبد الله بيكا، وحمادة ناصر وأحمد شكري وأحمد كابوريا وسعيد مراد والسيد عبد العال، وأحمد شرويدة وهيرمان كواو وزياد بدوي وأحمد جمعة».أما فريق إيفياني النيجيري فيسعى إلى الفوز استغلالًا لتوافر عاملي الأرض والجمهور خلال المواجهة.