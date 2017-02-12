وقال «فتحي» للإعلامي كريم حسن شحاتة مقدم برنامج «كورة كل يوم»، المذاع على قناة «النهار رياضة»: «تعافيت من الإصابة التي لحقت بي وأصبحت جاهزًا للمشاركة مع الزمالك وأنا تحت أمر الجهاز الفني في المباريات المقبلة».وكان اللاعب يعاني من إصابة أبعدته عن المشاركة مع الزمالك في لقاء السوبر أمام الأهلي في المباراة التي فاز بها الزمالك 3-1 بركلات الترجيح على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.