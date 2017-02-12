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حسني فتحي: تعافيت من الإصابة وقرار مشاركتي بيد الجهاز الفني
12
فبراير
2017
02:45 AM
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أعلن حسني فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزيته للمشاركة مع الفريق الأبيض في مباريات الدوري المقبلة
وقال «فتحي» للإعلامي كريم حسن شحاتة مقدم برنامج «كورة كل يوم»، المذاع على قناة «النهار رياضة»: «تعافيت من الإصابة التي لحقت بي وأصبحت جاهزًا للمشاركة مع الزمالك وأنا تحت أمر الجهاز الفني في المباريات المقبلة».وكان اللاعب يعاني من إصابة أبعدته عن المشاركة مع الزمالك في لقاء السوبر أمام الأهلي في المباراة التي فاز بها الزمالك 3-1 بركلات الترجيح على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
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