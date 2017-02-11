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رمضان صبحي بعد التألق مع ستوك سيتي: شكرا مارك هيوز
11
فبراير
2017
19:46 PM
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حرص رمضان صبحي لاعب نادي ستوك سيتي، على تقديم الشكر للمدير الفني للفريق مارك هيوز، على ثقته بعد إشراكه أساسيا أمام كريستال بالاس في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز |بريمرليج|
وقال اللاعب من خلال صفحته الرسمية على موقع |تويتر|: |دفعة كبيرة للأمام، شكرا للمدرب هيوز على الثقة وإلى الأمام ستوك|.ونجح رمضان في صناعة الهدف الوحيد لفريقه لزميله جو آلان ليقود ستوك للفوز باللقاء وحصد نقاط المباراة الثلاثة.
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