حرص رمضان صبحي لاعب نادي ستوك سيتي، على تقديم الشكر للمدير الفني للفريق مارك هيوز، على ثقته بعد إشراكه أساسيا أمام كريستال بالاس في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز |بريمرليج|