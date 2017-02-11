وحضر حفل الختام العميد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، ومجلس إدارة نادي الصيد، برئاسة عمرو السعيد، وإيهاب حشيش أمين الصندوق، والدكتور أشرف نهاد محرم، ومحمد العقدة والمهندس أحمد الشاذلي أعضاء مجلس إدارة الصيد.وحصل رماة الصيد على النصيب الأكبر من ميداليات جميع المراحل، وجاء الرامي جورج نقولا شيعا في المركز الأول فوق السن، والرامي هشام عزيز المركز الأول رواد، والرامي خالد محمد عبد المنعم المركز الثاني من صيد الدقي، وحصل الرامي محمد وائل المركز الثالث صيد الإسكندرية لنفس المرحلة، كما حصل الرامي رافي كريكور مارتايان المركز الأول صيد الدقي، والرامي مجدي محمد سيف المركز الثاني، والرامي كريم شعبان المركز الثالث لمرحلة الرجال.وفي مراحل الناشئين، تصدر رامي المؤسسة العسكرية محمود محمد هاشم الترتيب، وجاء رامي الصيد مصطفى فرج راسم في المركز الثاني، واحتل رامي وادي النطرون رامي ربيع عبد الشفيع المركز الثالث.وبالنسبة للفرق، حصل فريق المؤسسة الرياضية على المركز الأول، ومثله الرماة: كريم عصام شعبان، عمرو أحمد شرف، مجدي محمد سيف. وجاء «صيد الدقي أ» في المركز الثاني، ومثله كل من الرماة: سركيس كريكور، كريم عمرو عبد القادر، محمد تحسين مطر. وأخيرا، حصل «صيد الدقي ب» على المركز الثالث، ومثله الرماة: رافي كريكور مارتان، جورج نقولا شيعا، محمد أحمد أمين.