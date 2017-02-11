انتهت مباراة فالنسيا أمام ريـال بيتيس، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب بينتو فيامارين، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني

شهد اللقاء سيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين على منطقة وسط الملعب، واستطاع كلًا منهما أن يهدد مرمى الآخر بأكثر من كرة خطرة، إلا أن التسرع والرعونة من لاعبي الفريقين حال دون تسجيل أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.بهذه النتيجة يرتفع رصيد فالنسيا للنقطة 22، ويحتل المركز الخامس عشر، بينما يرتفع رصيد ريـال بيتيس للنقطة 25، ويحتل المركز الثالث عشر.