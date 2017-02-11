أعلن مارك هيوز المدير الفني لنادي ستوك سيتي عن التشكيل الذي سيواجه فريق كريستال بالاس بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي شهد مشاركة لاعب منتخبنا الوطني رمضان صبحي أساسيا في المباراة