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رئيس أنجولا يأمر بفتح تحقيق في مقتل 17 من جماهير كرة القدم
11
فبراير
2017
10:45 AM
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أمر الرئيس الأنجولي جوزيه إدواردو دوس سانتوس بفتح تحقيق في حادث مقتل 17 شخصًا من جماهير كرة القدم بسبب التدافع بملعب كرة قدم
يأتي ذلك بعد أن لقي 17 مشجعًا مصرعهم وإصابة 70 آخرين مساء أمس الجمعة؛ بسبب التدافع أمام بوابات ستاد الرابع من يناير بمدينة أويجي الأنجولية لحضور المباراة الافتتاحية لدوري كرة القدم الأنجولي بين فريقي سانتا ريتا وريكرياتيفو ليبولو. كشفت وكالة انجولة الرسمية أن الحشد الكبير للجماهير في المباراة منع عددا كبيرا من الدخول وتعرضت الجماهير للاختناق والدهس، وهو ما أدى إلى وقوع حالات وفاة بين الجماهير.
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