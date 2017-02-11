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بالصور.. بعثة الزمالك بكأس السوبر في الإمارات
11
فبراير
2017
10:45 AM
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نشر |هاني زادة| عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي |فيس بوك| لبعثة الفريق الأبيض وبصحبتهم كأس السوبر
وحصد فريق الزمالك لقب كأس السوبر المحلي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي، بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
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