نشر |هاني زادة| عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي |فيس بوك| لبعثة الفريق الأبيض وبصحبتهم كأس السوبر

وحصد فريق الزمالك لقب كأس السوبر المحلي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي، بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.