ومن المنتظر أن يستأنف اللاعبون الذين شاركوا في المباراة يوم الإثنين المقبل التدريب على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.ومن المقرر أن يعود الفريق إلى القاهرة غدًا الأحد على أن يحصل الفريق على راحة في نفس اليوم ويستأنف تدريباته في اليوم التالي.