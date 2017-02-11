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اليوم.. بدلاء الزمالك في السوبر يؤدون تدريباتهم في الإمارات
11
فبراير
2017
10:45 AM
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يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين لم يشاركوا في لقاء السوبر، تدريباته اليوم السبت في الإمارات تحت إشراف البرازيلي ماركو رورديجو مدرب الأحمال
ومن المنتظر أن يستأنف اللاعبون الذين شاركوا في المباراة يوم الإثنين المقبل التدريب على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.ومن المقرر أن يعود الفريق إلى القاهرة غدًا الأحد على أن يحصل الفريق على راحة في نفس اليوم ويستأنف تدريباته في اليوم التالي.
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