تصل، مساء اليوم السبت، بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة قادمة من أبو ظبي الإماراتية، عقب خسارة لقب كأس السوبر أمام نادي الزمالك بركلات الترجيح

ومن المقرر أن يبدأ الفريق، غدًا الأحد، تدريباته بقيادة المدير الفني |حسام البدري| بملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة نادي الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، بالجولة 18 من الدوري الممتاز.وحسم نادي الزمالك الفوز بلقب كأس السوبر بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3 /1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.