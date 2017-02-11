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تاريخ مواجهات فيورنتينا وأودينيزي في الدوري الإيطالي.. «تقرير»
يلتقي اليوم السبت، فيورنتينا مع نظيره فريق أودينيزي في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب أرتيميو فرانكي |فلورنسا|، ضمن منافسات الأسبوع الــ 24 من بطولة الدوري الإيطالي في نسخته الــ 112
والتقي الفريقان خلال تاريخهما في تسع مباريات في بطولة الدوري الإيطالي، وفاز فيورنتينا في أربع مباريات، كما فاز أودينيزي في ثلاث مباريات، وتعادلا في مباراتين.وأحرز فيورنتينا خلال المواجهات 16 هدفا وجاء باباكار كهداف المواجهات برصيد ثلاثة أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في مبارتين، كما جاء جونزالو رودريجز كأكثر لاعب مشاركة ضد أودينيزي برصيد سبع مباريات.كما أحرز فريق أودينيزي 14 هدفا في مرمى فيورنتينا وحافظ على شباكه في مباراة واحدة فقط، وجاء دانيلو لارانجيرا كأكثر لاعب شارك ضد فيورنتينا برصيد ست مباريات.وجاءت نتائج المباريات كالآتي:25 أغسطس 2012 فاز فيورنتينا بهدفين مقابل هدف.13 يناير 2013 فاز أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف.24 نوفمبر 2013 فاز أودينيزي بهدف نظيف.6 أبريل 2014 فاز فيورنتينا بهدفين مقابل هدف.20 أكتوبر 2014 فاز فيورنتينا بثلاثة أهداف نظيفة.22 مارس 2015 تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما.6 ديسمبر 2015 فاز فيورنتينا بثلاثة أهداف نظيفة.20 أبريل 2014 فاز أودينيزي بهدفين مقابل هدف.21 سبتمبر 2016 تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما.
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