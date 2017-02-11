يستقبل ليفربول في السابعة والنصف مساء اليوم السبت ضيفه توتنهام هوتسبير في قمة مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز |البريميرليج| على ملعب انفيلد

ويسعى الريدز بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب إلى تعويض الخسارة في الجولة الماضية أمام فريق هال سيتي والعودة للمنافسة مرة أخرى بعد أن فشل في تحقيق انتصار خلال المباريات الخمسة الماضية ليتراجع الفريق للمركز الخامس برصيد 46 نقطة.وفي المقابل يسعى توتنهام صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة عن تحقيق الفوز ومواصلة مطاردة المتصدر نادي تشيلسي صاحب الـ59 نقطة.وفي الجولة نفسها يلتقي مانشستر يونايتد مع فريق واتفورد فيما يلعب ويست هام مع وست بروميتش البيون، وميدلزبره مع إيفرتون، ويلتقي ستوك سيتي مع كريستال بالاس.