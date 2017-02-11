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فيورنتينا يلتقي أودينيزي اليوم بالدوري الإيطالي
11
فبراير
2017
07:45 AM
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يلتقي اليوم السبت، فيورنتينا مع نظيره فريق أودينيزي في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب أرتيميو فرانكي |فلورنسا|، ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من بطولة الدوري الإيطالي في نسخته الـ112
ويحتل فريق فيورنتينا المركز الثامن برصيد 37 نقطة، بينما يأتي أودينيزي في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة.يذكر أن فريق فيورنتينا تم تتويجه بلقب البطولة مرتين في موسم 1967 /1968 و1955 /1956، ولم يستطع أودينيزي الحصول على اللقب لكنه شارك في البطولة 18 مرة.
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