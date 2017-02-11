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أزمة نبيه
كتب- محمد مصطفى: هاجمت جماهير النادي الأهلي، أسامة نبيه المدرب المساعد للمنتخب، أثناء تكريم الجهاز الفني قبل انطلاق السوبر المصري في الإمارات بين الأهلي والزمالك
وحضر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة بصحبة مساعديه، محمود فايز، وفانتا، وأسامة نبيه وأحمد ناجي، لتكريمهم بعد إنجاز الوصول للمباراة النهائية ببطولة الأمم الإفريقية بالجابون 2017.
وقرر نبيه، الانسحاب من ملعب المباراة، بعد الهجوم الشديد من جماهير الأهلي.
وشهدت فترة تولي كوبر، على رأس الإدارة الفنية لجهاز المنتخب، أزمة بين نبيه، وحسام غالي.
وكان سوبر الموسم الماضي، الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد، شهد هتافا من جماهير النادي الأهلي لحسام غالي، وقت اندلاع الأزمة بين نبيه وقائد الأهلي.
وتنطلق مباراة السوبر في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب حمد بن زايد، بإمارة أبو ظبي، في دولة الإمارات.
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