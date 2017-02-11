يستضيف اليوم السبت، فريق الأهلي لكرة القدم تحت 17 سنة مواليد 1999، نظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية للتصفية النهائية لدوري الجمهورية للناشئين في الموسم الجاري

كما يلتقي الإسماعيلي مع المصري، ووادي دجلة مع الداخلية، وإنبي مع الزمالك.وأسفرت مواجهات الجولة الأولى عن فوز إنبي على الإسماعيلي 1-0، والمقاولون على المصري 2-0، والزمالك على وادي دجلة 3-1، وتعادل الأهلي مع الداخلية 2-2.