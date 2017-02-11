يلتقي اليوم السبت، فريق جانجون بنظيره ليون الساعة السادسة مساءً على ملعب دو رودورو، ضمن منافسات الأسبوع ال25 من الدوري الفرنسي في نسخته ال72K، ويحتل ليون المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بينما يأتي جانجون في المركز التاسع برصيد 31 نقطة

ويواجه موناكو الذي يتصدر الدوري برصيد 55 نقطة منافسه فريق ميتز والذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة في الساعة التاسعة مساءً على ملعب لويس الثاني.كما يحل فريق باستيا والذي يحتل المركز التاسع عشر برصيد 22 نقطة ضيفًا على تولوز صاحب المركز العاشر برصيد 30 نقطة في الساعة التاسعة مساءً على الملعب البلدي تولوز.بينما يلتقي فريق نانسي صاحب المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة نظيره مونبلييه صاحب المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة في الساعة التاسعة مساءً على ملعب مارسيل بيكو.أما فريق ليل صاحب المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة فيواجه أنجيه صاحب المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة في الساعة التاسعة مساءً على ملعب ليل متروبول.وتُختتم مواجهات اليوم بالدوري الفرنسي بمباراة ديجون الذي يحتل المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة مع فريق |كان| الذي يأتي قبله بمركز وحيد برصيد 25 نقطة في الساعة التاسعة مساءً على ملعب غاستون جيرارد.