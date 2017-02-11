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الري يستضيف البلاستيك اليوم في دوري القسم الثالث
11
فبراير
2017
04:45 AM
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يستضيف في الثانية والنصف عصر اليوم السبت، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الري، نظيره البلاستيك ضمن مواجهات الجولة الـ16 للمجموعة الرابعة |ب| لدوري القسم الثالث لكرة القدم والتي تنظمها منطقة القاهرة في الموسم الجاري
كما يلتقي الأميرية مع المصري القاهري، والمرج مع مصر للتأمين، والشمس مع الغابة، وهليوبوليس مع ألماظة، وتختتم مباريات الجولة غدا الأحد بمواجه إسكو مع العبور.
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