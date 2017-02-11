وتستعرض |فيتو| مواعيد أبرز المباريات.. الدوري الإنجليزي الممتازأرسنال مع هال سيتي 2:30 عصرامانشستر يونايتد مع واتفورد 5:00 مساءميدلزبره مع إيفرتون 5:00 مساءسندرلاند مع ساوثهامتون 5:00 مساءوست هام يونايتد مع وست بروميتش ألبيون 5:00 مساءستوك سيتي مع كريستال بالاس 5:00 مساءليفربول مع توتنهام هوتسبير 7:30 مساء الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2016/2017ريـال بيتيس مع فالنسيا 2:00 عصراديبورتيفو ألافيس مع برشلونة 5:15 مساءأتلتيك بلباو مع ديبورتيفو لاكورونا 7:30 مساءأوساسونا مع ريـال مدريد 9:45 مساء الدوري الإيطاليفيورنتينا مع أودينيزي 9:45 مساء الدوري الألمانيفيردر بريمن مع بوروسيا مونشنجلادباخ 4:30 مساءباير ليفركوزن مع آينتراخت فرانكفورت 4:30 مساءإنجولشتات مع بايرن ميونيخ 4:30 مساءدارم شتات مع بوروسيا دورتموند 4:30 مساءلايبزيج مع هامبورج 4:30 مساءشالكه مع هيرتا برلين 6:30 مساء دوري أبطال أفريقيا 2017زاناكو مع آرمى باتريوريتيك 3:00 عصرارويال ليبوباردس مع فيتا كلوب 3:00 عصراتوسكر مع بورت لويس 4:00 عصراليولي مع سونترال أفريكان سوسيتي 4:00 عصراجوهانسينس مع الفتح الرباطي 4:00 عصراريـال باماكو مع ريفرز يونايتد 4:00 عصراسانت لويزيان مع بيدفيست ويتس 4:00 عصرامونانا مع فيتالو 4:30 عصراجوري مع حوريا 7:00 مساءبطولة الكأس الكونفدرالية الأفريقيةدوان نيامي مع اتحاد طنجة 5:00 مساءالمغرب الفاسي مع رونيسانس إيجلون برازافيل 9:00 مساءبلاتينيوم ستارز مع يونياو دو سونجو 9:00 مساء