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ريـال بيتيس يواجه فالنسيا اليوم بالدوري الإسباني
يلتقي اليوم السبت، ريـال بيتيس مع نظيره فريق فالنسيا في الساعة الثانية ظهرًا على ستاد بينتو فيامارين، ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من بطولة الدوري الإسباني في نسخته الـ86، ويحتل ريـال بيتيس المركز الثالث عشر بترتيب البطولة برصيد 26 نقطة، بينما يحتل فالنسيا المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة
ويواجه برشلونة منافسه فريق ديبورتيفو ألافيس في الساعة الخامسة والربع مساء على ملعب مينديزوروزا، ويحتل برشلونة المركز الثاني بترتيب البطولة برصيد 45 نقطة، بينما يأتي الأخير في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة.كما يحل أتليتك بلباو صاحب المركز التاسع برصيد 32 نقطة ضيفًا على فريق ديبورتيفو لاكورونا والذي يأتي بالمركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب سان ماميس.وتُختتم مواجهات اليوم بمباراة ريـال مدريد الذي يتصدر البطولة برصيد 46 نقطة وفريق أوساسونا صاحب المركز الأخير بالبطولة برصيد عشر نقاط فقط على ملعب السادار في الساعة العاشرة إلا ربع مساء.
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