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المعادي يستضيف الطائرات اليوم في دوري القسم الثالث
11
فبراير
2017
03:45 AM
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المعادي واليخت، في الثانية والنصف عصر اليوم السبت، نظيره الطائرات ضمن مواجهات الجولة الـ16 للمجموعة الرابعة |أ| لدوري القسم الثالث لكرة القدم والتي تنظمها منطقة الجيزة في الموسم الجاري
كما يلتقي فريق الإعلاميين مع جولدي، وكرداسة مع سكر الحوامدية، والبدرشين مع جينيس، والصيد مع حلوان العام، وبشتيل مع الصف.يذكر أن الإعلاميين يحتل قمة المسابقة برصيد 31 نقطة، ويليه جينيس بفارق الأهداف في المركز الثاني.
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